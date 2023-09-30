المالكي يرفض تأجيل الانتخابات ويؤكد: رأي الجماهير "سلّم" صعود طبقة سياسية وهبوط أخرى

شفق نيوز/ رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، وعدّها "مراهنات فاشلة وتعطيلا لاحد اركان الديمقراطية"، فيما بيّن ان رأي الجماهير هو "سلّم" صعود طبقة سياسية وهبوط أخرى.

وقال المالكي خلال مؤتمر إطلاق الماكنة الانتخابية للائتلاف وحضرته وكالة شفق نيوز إن "كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الاقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة".

وأضاف المالكي "نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم" مبينا أن "من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات".

وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون أن "من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لاحد أركان الديمقراطية"، مؤكدا بالقول "تأخرنا كثيراً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من أهمية في خدمة المحافظات".

وبيّن المالكي أن "إرادة الناس المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي"، لافتا الى ان "رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة اذا لم تكن على مستوى السلطة والمسؤولية".

وكان هادي العامري، رئيس تحالف "نبني" المشارك بانتخابات مجالس المحافظات، اليوم السبت أكد، ان التحالف سيكون "صرخة ورقماً صعباً" بالانتخابات المقبلة وتقديم "خطط واقعية" لانتشال المحافظات من واقعها الحالي، فيما لفت زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المنضوي في التحالف، الى "بداية جديدة" في الخدمات ستكون عبر الانتخابات المحلية.