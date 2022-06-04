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المالكي يدعو لإعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي: بات صوتاً لا يعبر عن كل العراقيين

Category: سیاسة

Date: 2022-06-04T17:38:02+0000
المالكي يدعو لإعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي: بات صوتاً لا يعبر عن كل العراقيين

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، الى إعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي، عاداً إياها بأنها بات صوتاً "لا يعبر" عن كل العراقيين.

وقال المالكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "يبقى الاعلام العراقي اكبر من اساءة اعلامي مغامر، ويبقى علماء الدين والمراجع الكرام والقضاء العراقي والشهداء والقوى السياسية ارفع من هذه الاساءة المخالفة للاداب". مشيداً بـ"القضاء العراقي وما اتخذه بحق المسيء".

ودعا المالكي شبكة الاعلام العراقي الى "إعادة النظر في خطابها الذي بات يمثل صوتا لا يعبر عن كل العراقيين، وغير مدافع عن مؤسساته وثوابته، والعوده بالقناة والشبكة الى الاساس الذي تشكلت عليه وهو الدولة وحيادية الموقف".

والاربعاء 1 حزيران الجاري، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد "اساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

وأبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وأصدر القضاء العراقي، مذكرة قبض بحق الاعلامي "سرمد الطائي" بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

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