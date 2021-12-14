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المالكي يدعو إلى أمر قبل مصادقة أعلى سلطة قضائية بالعراق على نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-14T11:48:13+0000
المالكي يدعو إلى أمر قبل مصادقة أعلى سلطة قضائية بالعراق على نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الثلاثاء الى النظر بـ"جدية و موضوعية للشكاوى والطعون المقدمة" أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من شهر كانون الأول/أكتوبر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري .

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي، انه تم التداول في تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد ، فضلا عن تداعيات ازمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها.

ونقل البيان تأكيد المالكي على اهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للازمة الراهنة ، مشددا على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة .

من جانبه اثنى زيباري على مواقف المالكي، في تقريب وجهات النظر والعمل خدمة للعراق والعراقيين، مؤكداً أن رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في ذات الاتجاه.

ودعا رئيس وفد الديمقراطي الكوردستاني الى مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل .

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