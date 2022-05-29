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المالكي يدعو إلى إعادة النظر بمبادرات حل الانسداد السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T13:18:47+0000
المالكي يدعو إلى إعادة النظر بمبادرات حل الانسداد السياسي

شفق نيوز / دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، القوى السياسية كافة، إلى إعادة النظر بالمبادرات المطروحة والوصول لاتفاق ينهي الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي، في مكتبه السفير الروسي لدى العراق، ايلبروس كوتراشيف، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، وفق البيان، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية والدولية، كما بحثا الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على الوضع الدولي.

وشدد المالكي، على ضرورة "التواصل مع الدول الصديقة للعراق وبالخصوص روسيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأكد أهمية "استقرار البيئة السياسية في العراق وحمايتها من التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف إحداث شرخ داخل مكوناته السياسية والاجتماعية"، داعياً جميع القوى السياسية إلى "إعادة النظر في المبادرات المطروحة بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية الراهنة".

وأشاد المالكي، بمواقف روسيا الداعمة للعراق، في مجال "الحرب ضد الإرهاب، وكذلك مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي".

من جانبه، جدد السفير الروسي، وفقاً للبيان، دعم بلاده للعراق، و"الرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين".

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