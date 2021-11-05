المالكي يدعو المحتجين على نتائج الانتخابات لعدم التصعيد والاحتكاك مع الامن

شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الجمعة المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات إلى عدم التصعيد والاحتكاك بالقوات الامنية.

ووجّه المالكي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نداء الى المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات، والمطالبين بحقوقهم المشروعة.

ودعاهم أيضا الى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية او اثارتها، مردفا بالقول: نحن معكم في تلبي مطالبكم المشروعة وانصافكم.

ودعا المالكي ايضا القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين.

وندد رئيس ائتلاف دولة القانون بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من اي طرف كان، محذرا من تدخل اياد خبيثة واطراف مشبوهة من اجل اشعال الفتنة وخلط الاوراق.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم بسقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، ومن بين صفوف قوات حفظ القانون قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مباني حكومية، ومقار لبعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من بين صفوف الجانبين.

وأضاف المصدر أن المتظاهرين قاموا برشق قوات حفظ القانون بالحجارة لتقوم بعدها بفتح المياه الحارة من خراطيم عجلات مكافحة الشغب، واطلاق الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع صوب المحتجين، مشيرا إلى أنها تمكنت من تفريق جموعهم.

وأشار المصدر إلى تسجيل 24 اصابة بين صفوف المتظاهرين، مبينا أن الإصابات تنوعت بين حالات اختناق واصابة بالرصاص المطاطي، والحجارة، وان الحصيلة قابلة للزيادة.

بدورها قالت مصادر صحفية إنه تمّ إغلاق مداخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق و بوابة وزارة التخطيط و بوابة منطقة القادسية و بوابة مجلس القضاء الأعلى من قبل الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة .