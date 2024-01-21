المالكي يدعو خلال لقائه السفيرة الأمريكية لإنهاء الهجمات المتبادلة

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانوسكي إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة الإقليمية والعراق وإنهاء الهجمات المتبادلة خشية اتساع الحرب.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه اليوم السفيرة الأمريكية واستعرض الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تصاعد التوترات في المنطقة وتداعيات عملية "طوفان الأقصى" وحرص بغداد على ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.

وأكد المالكي على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لاسيما اتفاقية الإطار الإستراتيجي بما ينسجم مع أهمية المرحلة الراهنة.

وأشار إلى الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة لاسيما الأحداث في العراق وفلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا، داعياً إلى سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع الحرب.

بدورها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيزِ مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات المهمة والحيوية.