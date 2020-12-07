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المالكي يدعو الى نبذ "التسقيط" واستخدام المال السياسي في الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-07T12:28:17+0000
المالكي يدعو الى نبذ "التسقيط" واستخدام المال السياسي في الانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، إصرار القوى السياسية على المضي بالاصلاح وتدعيم الديمقراطية، فيما دعا إلى نبذ التسقيط واستخدام السلاح في الانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي استقبل في مكتبه ببغداد، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيڤن هيكي، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين"، مبيناً أن الجانبين "ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيد الاقليمي والدولي، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأكد المالكي، بحسب البيان، على ان "الشعب العراقي وقواه السياسية مصممين على اجراء الإصلاح وتدعيم أسس الديمقراطية، سيما وانه يستعد لممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الاختيار بعيداً عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي".

وأشار الى "حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

من جانبه، اعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتوثيق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.

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