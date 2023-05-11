المالكي يدعو السفيرة الامريكية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع واشنطن ويحث الشركات للاستثمار في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الخميس، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، داعياً الشركات الامريكية الكبرى الى المشاركة في الاستثمار.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل في مكتبه ببغداد سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي، وبحثا مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلا عن تطورات الوضع الإقليميّ والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

واكد المالكي على ضرورة التعاون والعمل الجاد من اجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لاسيما اتفاقية الاطار الاستراتيجي وامكانية مراجعة بنودها وتطويرها بما ينسجم مع اهمية المرحلة الراهنة.

وحث الشركات الامريكية الكبرى للعمل في العراق خصوصا وان البلد يشهد حالة من الاستقرار الامني والسياسي، والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي نال ثقة مجلس النواب.

من جانبها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.