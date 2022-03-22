المالكي يحسم الجدل: إعادة الانتخابات أمر غير مقبول والإطار لا يسمح به

شفق نيوز/ رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وفيما بيّن أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، أكد أن إثارة هذا الامر يهدف "لإخافة" النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.

وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز ان "قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية امر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".

وأضاف المالكي "مع ان هذا الخيار لم يطرحه احد من الطيف السياسي الا ان اثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 / 3 تهدف لاشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين منهم ودفعهم للمشاركة في الجلسة"، مبينا أن "النواب على دراية وقناعة ان هذه المخاوف موهومة".

ويعد المالكي أحد اقطاب الاطار التنسيقي الشيعي، الذي يحاول توفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد اقطابه والذي يسعى مع تحالفه الى تحقيق حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل حكومة "التوافقية" التي يدعو لها الاطار التنسيقي، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حاليا بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.

وكان "رئيس كتلة تحالف العراق المستقل" عبدالهادي الحسناوي اكد، اليوم الثلاثاء، مشاركة كتلته بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق.

وفي وقت سابق من يوم أمس، خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية، كما دعا الصدر "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن ، في 15 اذار 2022، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.