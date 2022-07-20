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المالكي يحذر من موجة "فبركة" ويخاطب الصدر: يدي ممدودة ومستعد لترك الماضي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T19:49:32+0000
المالكي يحذر من موجة "فبركة" ويخاطب الصدر: يدي ممدودة ومستعد لترك الماضي
المالكي يحذر من موجة "فبركة" ويخاطب الصدر: يدي ممدودة ومستعد لترك الماضي

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