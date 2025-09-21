المالكي يحذر من "خطر فادح"جراء  تأجيل الانتخابات: بالاقتراع نغلق المنافذ أمام الدكتاتورية والطائفية

شفق نيوز- بغداد

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء اليوم الأحد، من "خطر فادح" في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، وفيما أكد أن صناديق الاقتراع ستغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية والتهميش، لفت إلى أن أصوات الناخبين هي من تحدد بقاء الحكومة الحالية أو تغييرها.

وقال المالكي في كلمة لدى حضوره مؤتمر "الشباب والانتخابات" برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مسيرة البلد تحتاج إلى تجديد وتطوير من أجل عراق قوي مزدهر، والتجديد في عالم الشباب أساس ينبغي أن يكون معتمداً لدى الجميع".

وأضاف "الانتخابات واحدة من آليات التجديد والتطوير ولا معنى للديمقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات"، مؤكداً أن "التصدي كان قوياً من قبلنا ومن قبل القوى والأحزاب السياسية الأخرى بالإصرار على إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر".

وشدد على أن "الانتخابات هي البوابة التي تتشكل منها الحكومة والبرلمان وتبدأ عملية تشريع القوانين التي تنظم العملية السياسية والإجتماعية"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال".

ونبه المالكي: "على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجرَ الانتخابات في موعدها المحدد، كما مؤكد على حُسن الاختيار في الانتخابات واختيار من يستحق أن يمثل الشعب".

واعتبر أنه "عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة، وستنتهي قضية الإقصاء والتهميش للمكونات وكل يأخذ حقه بما قدمه في الميدان، وكذلك بالانتخابات سنلغي المد السيء المتمثل بالقتل والإرهاب".

واختتم المالكي كلمته بالقول إن "بقاء الحكومة أو تغييرها يتم عبر الانتخابات والبرلمان لبناء عملية سياسية ناجحة ودولة متطورة"، مشدداً على أن "العراق يستحق أن يكون في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة لما يملكه من طاقات وإرث تاريخي".