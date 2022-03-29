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المالكي يحذر من تعرض العملية السياسية لـ"مخاطر كبيرة": جلسة الأربعاء لن تختلف عن السبت

Category: سیاسة

Date: 2022-03-29T16:21:24+0000
المالكي يحذر من تعرض العملية السياسية لـ"مخاطر كبيرة": جلسة الأربعاء لن تختلف عن السبت

شفق نيوز/ حذر رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، من تعرض العملية السياسية لـ"مخاطر كبيرة" في حال منع "مكون أصيل" من استحقاقاته، مشيراً الى أن جلسة يوم غد الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف عن جلسة السبت، في اشارة الى عدم اكمال النصاب القانوني لعقدها.

وقال مكتب المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل بمكتبه اليوم سفير إيطاليا الجديد لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي،، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلده في بغداد"، مؤكدا أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع إيطاليا في المجالات المختلفة".

وبُحثت بحسب البيان، "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والعالم، وكذلك الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة وحالة الانسداد التي ترافقها، فضلا عن الصراع الروسي الاوكراني".

وأكد المالكي على "ضرورة ان تكون مواقف الدول الصديقة للعراق داعمة له"، مبينا ان "جلسة البرلمان يوم الاربعاء لن تختلف عن جلسة السبت الماضي، لان منع مكون اصيل من مكونات الشعب العراقي من استحقاقاته سيضر بعملية التوازن الوطني، ويعرض العملية السياسية لمخاطر كبيرة".

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "قوى الاطار وحلفاءه ما زالت متمسكة بالحوار، وتدعو لانهاء حالة الانسداد السياسي من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قوية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا".

من جانبه، أعرب السفير كريكانتي عن "دعم حكومة بلده للعراق، وأشاد بمواقف رئيس ائتلاف دولة القانون ودعمه للحوار لانهاء الازمة السياسية الراهنة"، بحسب البيان.

واشار الى أن "إيطاليا ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر أيار المقبل".

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