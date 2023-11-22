المالكي يحذر من القصف الامريكي للقوات الامنية والحشد: قد يجرُّ إلى مزيدٍ من المواجهات بالعراق

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، من اندلاع "مواجهات" جديدة جراء القصف الأمريكي ضد مقار قوات الحشد الشعبي، مؤكدا على أن مبدأ القوة لن يكون عاملا مساعدا لتجاوز الأزمات.

وقال المالكي في تغريدة على موقع "اكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "ماحصل من قصف اخير من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية ضد مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي الرسمي في عدد من مدن البلاد أمر مستنكر ومدان وخطير قد يجر الى مزيد من المواجهات التي لا نتمناها على الأرض العراقية".

واضاف قائلا "نعد هذه الأعمال تجاوزا صارخا على سيادة العراق وأمنه، اذ ان الاحتكام إلى مبدأ القوة لن يكون عاملا مساعدا لتجاوز الأزمات سيما وأن الحكومة ملتزمة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الأمنية التي يتواجد فيه المستشارون التابعون للتحالف الدولي".