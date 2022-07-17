"المالكي" يحذر من "الفتنة": مهما تآمرت لا تجديد لك

شفق نيوز/ حذر "ياسر المالكي" المقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، اليوم الأحد، من "الفتنة"، مشدداً على أن "لا تجديد" لمن "فبرك وتآمر".

وقال الأمين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي في تغريدة له، "مهما فبّركت وتآمرت كما فعلت بالأمس فلا تجديد ولا بيعة لك".

وأضاف المالكي، "نحذرك من تكرار اشعال فتيل الفتنة ، ودّع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك".

وتأتي تغريدة "ياسر المالكي" بعد تسريبات صوتية مسجلة قيل إنها لزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، والتي تظهر هجوما غير مسبوق من قبل الاخير ازاء زعيم التيار الصدري وقادة في الحشد الشعبي.