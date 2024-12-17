المالكي يحذر من استغلال "الإرهاب" في سوريا ويحمل تركيا مسؤولية حفظ الأمن

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، من تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين دول الجوار لمنع تأثيرات الأوضاع هناك على الاستقرار الإقليمي.

وأكد المالكي، خلال استقباله سفير جمهورية تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز، أن العراق يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في ظل صمت المجتمع الدولي.

كما شدد المالكي، على أهمية تشكيل حكومة شاملة في سوريا تعكس إرادة جميع مكونات الشعب السوري، محذراً من استغلال القوى الإرهابية للأوضاع الراهنة في سوريا، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على العراق وباقي دول الجوار.

وأضاف المالكي للسفير التركي، أن تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن واستعادة سيادة سوريا ووحدتها.

من جانبه، عبر السفير التركي عن أمل بلاده في أن تتمكن سوريا من تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب السوري، مشيرا إلى الدور المحوري للعراق في المنطقة وأهمية التنسيق معه في التعامل مع التطورات الراهنة.