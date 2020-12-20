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المالكي يحذر من اثار "كارثية خطيرة" بسبب خفض قيمة الدينار ويدعو لحماية المواطن

Category: سیاسة

Date: 2020-12-20T13:29:22+0000
المالكي يحذر من اثار "كارثية خطيرة" بسبب خفض قيمة الدينار ويدعو لحماية المواطن

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاحد، من تداعيات "كارثية خطيرة" تهدد بتدمير الدولة والمجتمع بسبب خفض قيمة العملة المحلية، مطالبا بأن يكون للحكومة دورا في حماية المواطن مما سيترتب على هذا الإجراء.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز، "إذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة لمعالجة الازمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي اجراءات الحكومة لحماية المواطن".

واكد ان على الحكومة "مراعاة ظروف المواطن المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، أثر تخفيض قيمة الدينار".

وحذر المالكي من "اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة واجهزتها الامنية والاقتصادية".

وأعلن البنك المركزي العراقي يوم أمس السبت، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الاميركي ليصل الى "1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".

https://twitter.com/nourialmalikiiq/status/1340644332341096448

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