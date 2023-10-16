المالكي يحذر إسرائيل وداعميها من "غضبة" العرب والمسلمين

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، إسرائيل والدول التي تدعمها من ردود أفعال الشعوب العربية والإسلامية على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، مطالباً بفتح الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المالكي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، وفي مستهل اللقاء جرى بحث مستقبل علاقات العراق مع دول الاتحاد الأوروبي، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد المالكي على أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأوروبي موقف ودور في خفض التصعيد الحاصل داخل الأراضي الفلسطينية وإدانة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، محذراً إسرائيل وداعميها من "غضبة الشعوب العربية والإسلامية في حال استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب بضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معرباً عن موقف العراق الرافض لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة الذي تدعو له قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعرب السفير توماس سيلر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق، متمنياً إنهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.