المالكي يحث البرلمان العراقي على التريث في إقرار قانون "خدمة العلم الإلزامية"

شفق نيوز- بغداد

حث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي على التريث في إقرار قانون "خدمة العلم الإلزامية".

وقال المالكي في تدوينة على منصة "إكس" أطلعت عليها شفق نيوز، إن مجلس النواب تداول مقترح إعادة خدمة العلم الإلزامية، وهي فكرة تجاوزها الزمن.

وأضاف، أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على كثرة الجنود، بل على الطائرات المسيّرة والتقنيات المتقدمة، مبيناً أن شمول أعداد كبيرة سيكلف الدولة مبالغ طائلة دون حاجة فعلية.

وأوضح المالكي، أن الأولى توجيه هذه الموارد لتطوير كفاءة الجيش وبناء قوة فعّالة بأعداد أقل.

وكان مجلس النواب قد أنهى، يوم الأحد الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، قبل رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.

ووجّه رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، باستضافة المعنيين بمقترح قانون "خدمة العلم"، وهم وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش للاطلاع على ملاحظاتهم فيما يخص القانون.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.