المالكي يجتمع مع ائتلافه لبحث أمرين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الأحد، عن عقد اجتماعه وصفه بـ"المهم" لإئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعقد اجتماعا مهما، اليوم، مع نواب ائتلافه".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش اهم المستجدات على الساحة السياسية وآخر تطوراتها".

وتابع أن "اجتماع المالكي مع نواب ائتلاف دولة القانون سيناقش ملف سعر صرف الدولار، إضافة إلى توزيع نواب الائتلاف على اللجان النيابية".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي، قال في بيان اليوم، إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي محاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".