سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي يجتمع مع ائتلافه لبحث أمرين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-20T09:27:07+0000
المالكي يجتمع مع ائتلافه لبحث أمرين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الأحد، عن عقد اجتماعه وصفه بـ"المهم" لإئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعقد اجتماعا مهما، اليوم، مع نواب ائتلافه".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش اهم المستجدات على الساحة السياسية وآخر تطوراتها". 

وتابع أن "اجتماع المالكي مع نواب ائتلاف دولة القانون سيناقش ملف سعر صرف الدولار، إضافة إلى توزيع نواب الائتلاف على اللجان النيابية".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي، قال في بيان اليوم، إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي محاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".

related

العامري يقترح على الصدر استبعاد المالكي واشتراك ائتلافه بالحكومة

Date: 2022-01-27 08:25:04
العامري يقترح على الصدر استبعاد المالكي واشتراك ائتلافه بالحكومة

المالكي يحذر من "مجهول" ويقترح تغيير الحكومة والبرلمان بحالة: نعيش ظروفا قلقة

Date: 2019-10-27 16:53:06
المالكي يحذر من "مجهول" ويقترح تغيير الحكومة والبرلمان بحالة: نعيش ظروفا قلقة

الكاظمي يجتمع مع بايدن

Date: 2021-07-26 18:25:57
الكاظمي يجتمع مع بايدن

باستناء الصدر.. زعماء الشيعة يجتمعون في منزل العامري ويلوحون بالمقاطعة

Date: 2021-10-13 19:11:21
باستناء الصدر.. زعماء الشيعة يجتمعون في منزل العامري ويلوحون بالمقاطعة

الإطار التنسيقي يجتمع لبحث تداعيات جلسة البرلمان وما سيتخذه إزائها قضائيا وسياسيا

Date: 2022-01-11 08:47:40
الإطار التنسيقي يجتمع لبحث تداعيات جلسة البرلمان وما سيتخذه إزائها قضائيا وسياسيا

ائتلاف المالكي: ضغوط كبيرة دفعت المحكمة الاتحادية لإصدار حكم "سياسي" لجلسة البرلمان

Date: 2022-01-25 11:41:48
ائتلاف المالكي: ضغوط كبيرة دفعت المحكمة الاتحادية لإصدار حكم "سياسي" لجلسة البرلمان

مقترحاً موعداً جديداً.. "المالكي": شرط وحيد لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها

Date: 2021-07-08 09:54:45
مقترحاً موعداً جديداً.. "المالكي": شرط وحيد لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها

كتلة المالكي تعلّق على تغييرات الكاظمي: لهذا تحفظنا على تشكيلة الحكومة

Date: 2020-09-14 20:41:04
كتلة المالكي تعلّق على تغييرات الكاظمي: لهذا تحفظنا على تشكيلة الحكومة