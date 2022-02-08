المالكي يتهم "جهة معروفة" بالوقوف وراء عمليات تصفية جنوبي العراق

شفق نيوز/ اتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، جهة معروفة (لم يذكر اسمها) بالوقوف وراء عمليات تصفية جسدية لرجال الأمن والقضاء جنوبي العراق.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، إن "ما يحصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الامن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الاطراف جميعا، وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة".

وأضاف أن "هذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الامنية في محاربتها ومحاسبتها".

واغتال مسلحون مجهولون القاضي المختص بملف المخدرات أحمد فيصل والضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي يومي السبت والخميس الماضيين في ميسان.