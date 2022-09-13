المالكي يتبرأ من كل موقع يحمل اسمه يسب ويقذف "الصحابة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، برائته من مواقع تحمل اسمه تعمل على "سب وقذف صحابة النبي محمد وزوجاته، محذراً من مخطط لاشعال "فتنة طائفية بغيضة".

وقال المالكي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "اسجل براءتي من كل موقع باسمي، يتعرض بالسب والقذف والاساءة الى صحابة النبي (ص) وأزواجه أمهات المؤمنين"، مؤكد على وصية للإمام علي بن ابي طالب تنص " لا تكونوا سبابين".

وحذر المالكي، بأن "تداول منطق السب والشتم هو خطة للإيقاع بين المسلمين، وإثارة فتنة طائفية بغيضة في زمن تتكالب الأعداء فيه على الأمة الإسلامية".

وأضاف "أنا في الوقت الذي أرفض هذا المنطق والممارسة، ادعو من يقوم بها، لا سيما من يسمون صفحاتهم

باسمي؛ الى الالتزام بالنهج البعيد عن السباب والشتائم والاتهامات، أو يغيرون اسماء صفحاتهم ولا تكون باسم المالكي سواء محبين كانـوا أم مبغضيـن"، شاكراً "كل من يلتزم".

كما دعا المالكي "الذين أعلنوا رفضهم لنهج السب والشتائم لأن يستنكرون ما صدر من بعض الاشخاص ممن أساء للائمة الاطهار، وشهداء الحشد وزوار اربعينية الامام الحسين".

ومنذ بيان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، يوم الاحد الماضي، الذي سجل استهجانا شديدا على عبارات صدرت عن الرادود المعروف "ملا باسم الكربلائي" تشير الى "صحابة الرسول"، تشتد ردود الأفعال في مواقع التواصل بين رفض وقبول وتبادل للتهم.