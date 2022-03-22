المالكي يبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم يغلق.. فيديو

شفق نيوز/ ابلغ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، تحالف "عزم" بأن باب الحوار لم يغلق، في وقت أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري سعيه الى "حلحلة" الانغلاق السياسي.

جاء ذلك بحسب بيان لتحالف عزم ورد لوكالة شفق نيوز، قال فيه إن "رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل في بغداد قادة الإطار التنسيقي، كل من نوري المالكي وهادي العامري، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء ناقش آخر المستجدات والاوضاع السياسية في البلاد، بالإضافة الى الحديث عن الحوارات التي تجريها الاطراف السياسية مع الكتل الاخرى للوصول الى انفراج سياسي يسهل تشكيل الحكومة بأسرع وقت".

وأكد السامرائي خلال حديثه، "حرص تحالف عزم على ادامة التواصل مع كل الاطراف للخروج من الازمة الحالية، مؤكداً على ان "تكون الحكومة القادمة بالمواصفات المطلوبة، لتكون مشروع خلاص للشعب العراقي الذي يعاني من غياب ابسط حقوقه، ويضع آماله في نجاح حركة التغيير".

من جانبه اوضح المالكي أن "باب الحوارات لم يغلق في سبيل تجاوز الازمة ودعم ما يطمح اليه المواطن من ارجاع سعر صرف الدولار، وتقديم الخدمات التي ينتظرها المواطن".

وأضاف، "سنبقى على ذلك للحصول على الاستحقاق الدستوري للكتل الفائزة".

من جانبه دعا العامري الى "الوقوف على حجم التحديات التي تواجه الحكومة القادمة، مؤكداً سعيه الى حلحلة الانغلاق السياسي وتوحيد الرؤى للوصول الى تشكيل حكومة قادر على انهاء معاناة المواطن".