المالكي يبدأ عقد اللقاءات مع الكتل السياسية ويدعو لتشكيل "حكومة قوية"

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، خلال استقباله وفدين من تحالف النهج الوطني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل "حكومة قوية".

وقال المكتب الإعلامي لدولة القانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم، وفدَي تحالف النهج الوطني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك في لقاءين منفصلين خُصِّصا لتبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري".

ولفت إلى أن "اللقاءين جرى خلالهما بحث آخر مستجدات العملية السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية".

وأكد المالكي، بحسب البيان، على "أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشعب، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي".

وأشاد المالكي بـ"الأجواء الإيجابية التي تسود الحوارات بين القوى السياسية"، مؤكداً ضرورة "اعتماد الشراكة الحقيقية والبرامج الواقعية كأساس للعمل الحكومي للمرحلة المقبلة".

إلى ذلك، أكد وفدا النهج الوطني والاتحاد الوطني، بحسب البيان، حرصهم على "استمرار التواصل والتفاهم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تخدم المصلحة الوطنية العليا".