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المالكي يبدي استعداداً لدعم الحوار السياسي والمجتمعي

Category: سیاسة

Date: 2021-01-14T14:48:43+0000
المالكي يبدي استعداداً لدعم الحوار السياسي والمجتمعي

شفق نيوز/ أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، استعداده لدعم الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية، في حين دعا بعثة الاتحاد الأوروبيّ  لإيصال رؤية العراق حول الصراعات بالمنطقة.

وقال مكتب المالكي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل بمكتبه، اليوم، السفير مارتن هث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ في العراق، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء البحث في مختلف القضايا التي لها علاقة بالتعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي، فضلاً عن دور العراق في التخفيف من حِدّة التوتر بالمنطقة.

وأكد المالكي ضرورة ان يأخذ الاتحاد الاوربي دوره في ايصال رؤية العراق في النأي عن صراع الارادات في المنطقة، موضحاً أن العراق يستعد لخوض انتخابات مبكرة تعبر عن إرادة العراقيين وتمكنهم من اختيار ممثليهم بحرية بعيداً عن سطوة السلاح مع مراعاة النزاهة والشفافية .

وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون، استعداده لدعم  الجهود الهادفة لتعزيز لغة الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية بهدف الحفاظ على وحدة البلد وسيادته وتحقيق العدالة والمساواة بين ابنائه .

بدوره اعرب السفير هث، استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الشفافية للعملية الانتخابية المقبلة، مشيراً إلى وقوفهم مع العراق لتحقيق التنمية والاستقرار .

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