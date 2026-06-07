المالكي يبحث حصر السلاح مع القائم بأعمال السفارة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، ملف حصر السلاح في العراق والتطورات في المنطقة.

وذكر مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المالكي بمكتبه اليوم، هاريس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمت مناقشة التطورات السياسية والحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو استكمال التصويت على بقية الحقائب الوزارية".

وأشار المالكي، بحسب البيان، إلى "أهمية ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ودعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح العليا للشعب العراقي".

وشدد على "أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويحترم سيادة العراق واستقلال قراره الوطني، ويسهم في تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية".

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن الخميس الماضي انطلاق أولى الخطوات العملية لدمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، عبر تسليم مقار وأسلحة "سرايا السلام" في مدينة سامراء، استجابةً للمبادرة التي أطلقها مقتدى الصدر.

كما سبق أن فوّض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.