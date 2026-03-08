المالكي وكتلة الحزب الديمقراطي يبحثان حرب المنطقة وانعكاساتها على العراق

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، يوم الأحد، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وانعكاساتها على العراق.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي بمكتبه مساء اليوم وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الأتروشي.

وبحسب بيان لمكتب المالكي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكد الجانبان أهمية توحيد المواقف الوطنية وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار السياسي وترسيخ الأمن في البلاد، والعمل برؤية مشتركة تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات.

كما شدد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ومعالجة القضايا العالقة وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يعزز الشراكة الوطنية ويخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي.

وأشار الجانبان إلى أهمية تحصين الساحة الداخلية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، في مختلف أنحاء البلاد.