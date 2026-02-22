المالكي وبافل طالباني يؤكدان على الالتزام بمرشح الإطار لرئاسة الوزراء

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ملف "الاستحقاقات الدستورية".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم، بافل طالباني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وتناول الجانبان، بحسب البيان، ملف الاستحقاقات الدستورية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بها واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء ، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي.

كما شدد الطرفان، على "أهمية استمرار الحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية".

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.