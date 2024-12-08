المالكي والمشهداني يؤكدان حرص العراق على استقرار سوريا

‏شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأحد، حرص العراق على حفظ الاستقرار في سوريا لضمان الأمن في العراق ودول المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المالكي استقبل بمكتبه اليوم المشهداني وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد، كما تم استعراض التطورات الجارية في سوريا وتغيير النظام فيها.

وأكد الجانبان حرص العراق على أهمية الحفاظ على الاستقرار في سوريا لأن عدم استقرارها سينعكس سلباً على العراق وجميع دول المنطقة، كما تم التشديد على ضرورة تشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والتنسيق بين القوى السياسية لغرض تشريع القوانين المهمة التي تصب في خدمة المواطن.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد، دخول العاصمة دمشق وأذاعت البيان رقم 1 عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".