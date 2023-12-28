المالكي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف "نبني" هادي العامري، يوم الخميس، أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية والمصادقة عليها من اجل الاسراع في تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما وفقا لما أعلنه مكتب المالكي في بيان الذي ذكر فيه أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وما أفرزته نتائج الانتخابات المحلية مؤخرا .

وأضاف البيان أن الجانبين أكد أهمية الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها من اجل الاسراع في تشكيل الحكومات المحلية، لغرض تحقيق طموحات الشعب العراقي، والاستفادة من الخطط والمشاريع التي ستنفذها الحكومة الاتحادية في عموم المحافظات .

"وبشأن الاعتداء الأمريكي الأخير على المقار الأمنية في واسط وبابل أبدى الجانبان عن إدانتهما لهذه الاعتداءات، وأن هذه الاعتداءات تعد تجاوزا صارخا لسيادة العراق وحرمة أرضه"، بحسب البيان.