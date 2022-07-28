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بينهم المالكي والعامري.. الإطار التنسيقي يكوّن لجنة "خماسية" لتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T22:36:34+0000
بينهم المالكي والعامري.. الإطار التنسيقي يكوّن لجنة "خماسية" لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن أعضاء اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي، للتباحث مع القوى السياسية، من أجل تشكيل الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تتألف من نوري كامل المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، احمد الاسدي، عبدالسادة الفريجي.

عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء الخميس، للتشاور في الشأن العراقي سياسياً.

وذكر بيان للإطار، "نتج عن هذا الاجتماع تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وسيبدأ الفريق جولاته الحوارية غداً الجمعة.

ويأتي ذلك بعد تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة أخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، أو عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل.

واقتحم المئات من أنصار الصدر أمس الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة والدفع بمرشح من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر ألمح في أكثر من مناسبة، إلى الوقوف بوجه تشكيل حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003.

وانسحب الصدر من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية، التي تصدى لها بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف سياسي سني جمع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

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