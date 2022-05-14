المالكي والخزعلي يؤكدان على إيجاد حلول سياسية تمنع وصول الوضع العراقي لحالة "الخطر"

شفق نيوز/ التقى الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي اليوم السبت في مكتبه ببغداد نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون .

وذكر بيان صادر عن مكتب الخزعلي، انه "جرى خلال اللقاء إستعراض المشهد السياسي العراقي وسبل معالجة العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمات التي نتجت عن تأخير تشكيلها".

و"أكد الطرفان على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى حلول سياسية حكيمة تمنع من وصول الوضع العراقي إلى حالة الضعف والخطر"، وفقا للبيان.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.