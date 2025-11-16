المالكي والحلبوسي يؤكدان على الإسراع بتشكيل حكومة تلبي الطموح

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة "قادرة" على تلبية مطالب المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن المالكي استقبل مساء اليوم، رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، وتبادلا التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المواطن وتحقيق تطلعاته.