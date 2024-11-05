المالكي والحلبوسي بمقدمة تحالف جديد يضم خمس كتل في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خمس كتل في مجلس محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، تشكيل تحالف جديد باسم "القرار".

والكتل المنضوية في التحالف هي "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"الأساس" برئاسة محسن المندلاوي، و"أبشر يا عراق" برئاسة همام حمودي، و"بابليون" برئاسة ريان الكلداني.

وجاء في بيان الإعلان عن التحالف، ورد لوكالة شفق نيوز، "نعلن نحن أعضاء مجلس محافظة بغداد عن تشكيل تحالف القرار، ساعين لإرساء أسس التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار من خلال العمل المشترك والتعاون بين القوى الوطنية لخدمة المدينة وأهلها".

وأضافوا، "يأتي هذا التحالف ليجسد التزامنا بتفعيل دور المجلس في الرقابة والتشريع وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية لتعزيز الثقة مع المواطنين ودعم حكومة بغداد المحلية في تحقيق خططها التنموية ومتابعة الإنجازات لضمان مستقبل مشرق للجميع".

وأكدوا "الالتزام في تحالف القرار بالعمل على مشاريع تنموية تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة ودعم الاقتصاد المحلي بما يحقق الرخاء لأهل بغداد ويضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا واعدًا".