المالكي والحكيم أول المصوتين.. ودعوة للمقاطعين: لنكمل بناء الدولة

شفق نيوز/ قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صباح اليوم الاثنين، إنه تواصل مع مفوضية الانتخابات بشأن الخلل الذي أصاب بعض المحطات خلال الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات أمس.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، عقده بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات في فندق الرشيد وسط بغداد، إن الحرية والاقتراع مقترنة بالانتخابات، مشيرا الى ضرورة وجود مجالس المحافظات.

وطلب المالكي من المواطنين، التوجه للإدلاء بأصواتهم، كما دعا المقاطعين الى انهاء المقاطعة والمشاركة في التصويت لاكمال بناء الدولة.

وأشار المالكي، إلى أن الانتخابات المحلية أجريت بإرادة وتصميم عالية، مؤكدا أن الحكومات المحلية ستتجه نحو مشاريع البناء والإعمار.

من جانبه قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته، إن الانتخابات تمثل جوهر العملية الانتخابية وحق المواطنين، داعيا للاستفادة من هذا الحق والمشاركة الواسعة.

وأعرب الحكيم عن امله، أن تشهد نسبة مشاركة واسعة، مقدما شكره إلى مفوضية الانتخابات التي تقوم بدور كبير.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.

وجرت يوم السبت الـ16 من شهر كانون الأول الجاري عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

كما تجرى الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ايضا لاول مرة منذ العام 2005، نظراً لخصوصيتها.

ويقول عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إن عدد البطاقات البيومترية الموزعة 14 مليون و 250 الف بطاقة.

وبدأت السلطات الأمنية، منذ ليلة أمس بحظر حركة الدراجات النارية ومركبات الحمل الكبيرة في الطرق.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.