المالكي: واجبنا محاربة الفساد ودعم مؤسسات الدولة وتقديم المشورة للحكومة العراقية

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي الاطار التنسيقي نوري المالكي، يوم السبت، أن من واجبات الإطار محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في الدوائر الحكومية اضافة الى دعم الدولة، وتقديم المشورة للحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شيّاع السوداني.

جاء ذلك خلال لقائه وفد مركز الاستقصاء الوطني للمراقبة والتقييم حيث بحث مع أعضاء الوفد "أهم القضايا التي تتعلق بجانب مكافحة الفساد وطرق مكافحة الافة الخطيرة التي نخرت جسد الدولة وتطوير العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع والمساهمة في دحر تلك الآفة التي أصبحت مستفحلة في ظل الخلافات السياسية"، وفقا لبيان صادر اليوم عن المركز.

ونقل البيان عن المالكي قوله، إن "واجبنا الوطني والاخلاقي محاربة الفساد ودعم مؤسسات الدولة وتقديم المشورة للحكومة العراقية ولابد من مشاركة جماهيرية واعلامية واسعة للحد من تمادي الفاسدين".

من جانبه اكد المشرف العام لمركز الاستقصاء الوطني محمد البغدادي "مضي المركز في دعم الدولة والمؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يريد سرقة اموال الدولة والشعب ودعم المنهاج الوزاري بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".

بدروه أكد رئيس مركز الاستقصاء الوطني للمراقبة والتقييم علي الحمداني خلال اللقاء على "اهمية تفعيل دور الإعلام في تثقيف موظفي الدولة والمجتمع بصورة عامة بطرق حديثة في مكافحة الفساد والابلاغ عن ضعفاء النفوس ممن يشجعون على الرشوة ويمتهنون الفساد لكسب الأموال ".