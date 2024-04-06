المالكي يحذر من وقوع حرب عالمية ثالثة" العراق ليس ببعيد منها

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، من اتساع الصراع بين الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لتتحول إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن العراق ليس بمنأى عن هذه الحرب في حال اندلاعها.

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي برعاية رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي بالتعاون مع مؤسسة الشهداء، بمشاركة نيابية وحكومية ودبلوماسية وثقافية واجتماعية.

وقال المالكي في كلمته، إن "المنطقة والعالم تعيشان تحركات خطيرة جداً، ولعلنا نقترب من حافة الهاوية في حرب لا تبقي ولا تذر، وقد تتسع الحرب، وقد تصل الى حرب جديدة ثالثة، والعالم هكذا يحتقن وفيه الكثير من الاحتمالات".

ولفت الى ان "العالم يعيش تحت رحمة هذا التوتر والاصطفاف السيء، بلدنا ليس ببعيد عن الحرب المتوقعة".

وقال المالكي: "ينبغي ان نتوحد وان نتماسك ونعمل على حماية الدولة والنظام".