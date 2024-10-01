المالكي: نحن أمام معركة مفتوحة.. وسندخل القدس

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراقي نوري المالكي، يوم الثلاثاء، "نحن أمام معركة مفتوحة ضد الكيان، وعلينا أن نتوقع كل شيء."

وأكد المالكي، في كلمة له خلال مجلس تأبيني للحزب، أن "الصراع مع العدو الصهيوني ليس حكراً على حزب الله بل هو صراع الأمة كلها، مضيفا أن "العدو يرتكب الجرائم ليعكس ما تعرض له من إهانة على يد المقاومة."

وأشار المالكي إلى أن "المرجفين والمرتبكين والفرحين باغتيال نصر الله هم جرثومة في جسد الأمة"، كما انتقد "تخاذل الموقف العربي الذي شجع اسرائيل على ارتكاب المجازر والجرائم."

وتابع المالكي بالقول إن "الكيان الاسرائيلي يعيش حالة رعب، والإعلام العربي يقويه ويدعمه." وأكد "سندخل القدس ونصلي فيه، وهذا وعد إلهي لابد له أن يتحقق."

وذكر المالكي أن "حماس والمقاومة في لبنان كشفوا وهن وضعف العدو الصهيوني وقهروه أكثر من مرة"، مشدداً على أن "الأمم المتحدة ومجلس الأمن ساكتان عن المجازر الصهيونية."

وفي حديثه عن الأوضاع في لبنان وفلسطين، قال المالكي إن "العدو الصهيوني يتصرف في لبنان وفلسطين بشريعة الغاب." وأعرب عن ثقته بأن "حزب الله يعالج الفراغ الذي تركه السيد نصر الله، وسيعود أقوى من ذي قبل."

كما أكد المالكي على رفض "مسألة التطبيع أو الاقتراب منها، والمطبع لا يلوم إلا نفسه."