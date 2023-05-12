المالكي: نجاح تشكيل حكومة قوية أجهض مخططات الفتن والتخريب في العراق

شفق نيوز/ قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الجمعة، إن نجاح تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أجهض ما أسماه مخططات "الفتن والتخريب" في العراق.

المالكي خلال كلمة في مضيف عشائر بني تميم في اطراف بعقوبة ذكر ان عشائر ديالى ومجالس الإسناد الشرارة الاولى لمكافحة التنظيمات الارهابية واجتثاثها وعدها نواة لبناء ركيزة الدولة أمنيا واجتماعيات.

وتابع بالقول إن "عشائر ديالى جبهة متراصة لوحدة مكونات المحافظة والتماسك المجتمعي".

وحذرالمالكي من مخططات تحاول ضرب وحدة العشائر تقودها "جهات تخريبية معروفة مفلسة" تحاول اعادة الخراب الى ديالى من جديد، معتبرا تلك المخططات محاولة لجعل ديالى محطة انطلاق "لغربان الشر" وضرب الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

ولفت المالكي الى نجاح تشكيل حكومة قوية شرعت بمشاريع وخطط عملاقة اجهضت مخططات الفتن والتخريب وابرزها محاولات تفكيك العشائر.

وواصل رئيس إئتلاف دولة القانون القول إن "العشائر حسمت 30% من الدعاوى القضائية بحسب مجلس القضاء الأعلى وسهلت مهام الجهات القضائية، وهي ماضية في ردع كل مخطط يستهدف مكتسبات العراق التي انتشلته من الفوضى والقتل والتخريب الى الاستقرار والتماسك الذي أبهر دول العالم اجمع".

واختتم قائلا إن "هناك من يريد أبعاد العراق عن النهوض الاقتصادي بشتى السبل لكن تعاضد العشائر وأبناء الوطن مع حكومتهم أجهضت جميع المحاولات والمخططات المشبوهة".