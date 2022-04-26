المالكي: نثق بالقضاء ونعتمد عليه في اعادة محاكمة العائدين الى البلاد

شفق نيوز/ أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، موقفا ازاء "ضحايا الارهاب" والعائدين الى البلاد، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي في اعادة محاكمة المتهمين.

وقال المالكي في تغريدة مصورة نشرها على موقع تويتر، " من حق ضحايا الارهاب والمتضررين أن يطالبوا بحقهم من المجرمين الذين قتلوا ذويهم وسببوا لهم الضرر، وأضروا الوطن وامنه".

وأضاف رئيس الوزراء الاسبق، أن "الجدل حول العائدين الذين سلموا انفسهم هي قضية قضائية لا تتحمل الجدل وصناعة ازمة"، مؤكداً "نحن نثق بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المسؤولية عن العائدين في اعادة محاكمتهم حضوريا وفق الاصول القضائية".

وتشهد المنصات السياسية في العراق جدلاً كبيراً حول عودة سياسيين سنة بارزين الى البلاد، وجهت اليهم اتهامات بـ"الارهاب" في فترة تولي المالكي ولايته الحكومية الثانية 2014- 2018، وسط تكهنات بوجود صفقة سياسية، في حين حذر القضاء العراقي من زج اسمه في هذا الجدل.