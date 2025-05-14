المالكي: نتمنى من القادة العرب الاهتمام بما سيطرح في قمة بغداد

شفق نيوز/ وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، طلبا للقادة العرب المشاركين في القمة العربية، فيما أكد أن انعقاد القمة أكثر من مرة في العراق يثبت أن البلد يريد أن يكون مساهما في معالجة "شؤون الأمة".

وقال المالكي في كلمة له، بمناسبة عقد القمة العربية في بغداد، ووردت لوكالة شفق نيوز، إن "عقد القمة العربية في بغداد مرة أخرى يثبت أن، العراق شريك حقيقي وأصيل مع القادة العرب لمواجهة التحديات".

وأضاف أن "إقامة القمة العربية في بغداد دليل على تمسك العراق بدوره والتزامه بالواجبات المترتبة عليه"، مبينا أن "الوطن العربي يعيش حالة من التحديات الداخلية والخارجية لأنه جزء أساسي وحيوي في المنطقة والعالم".

وتابع أن "التحديات التي تتعرض لها المنطقة تحتاج إلى مثل هذه القمة التي يلتقي فيها القادة العرب في وطنهم الثاني العراق لمواجهة التطورات والتحديات"، مؤكدا أن "استضافة العراق للقمة العربية أكثر من مرة يثبت أن العراق يريد أن يكون مساهماً في معالجة شؤون الأمة وتفاعله معها".

ولفت إلى أنه "نتمنى من الدول العربية المشاركة في القمة أن تتضامن من أجل مواجهة التحديات بعيداً عن المشاكل والخلافات"، مضيفا "نتمنى من الإخوة القادة العرب أن يهتموا بالمطالب التي ستعرض في القمة العربية".

واستطرد أنه "يجب أن تكون هناك إجتماعات لوزراء الخارجية والإعمار والإقتصاد، من أجل أن تؤتي القمة ثمارها المهمة التي تتشكل منها إرادات الدول"، متابعا "نتمنى أن تكون القمة ناجحة وفعالة تؤسس لمرحلة من التواصل والتكامل لمواجهة التحديات التي تستهدف الجميع".