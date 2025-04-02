المالكي محذراً من التلاعب بالانتخابات: العراق لن يعود "لأيام الانقلابات"

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، من التلاعب بالانتخابات النيابية المقبلة عن طريق المال السياسي، مؤكدا ان العراق لن يعود لايام الانقلابات والمؤامرات.

وقال المالكي خلال كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق مقبل على الانتخابات التي تعتبر ترسيخا للنظام الانتخابي، ويجب ان يسودها النزاهة بعيدا عن استثمار المال السياسي والتلاعب".

واضاف، أن "ثبات العملية السياسية مرهون بالانتخابات، والتغيير السلمي لن يحصل بدونها، والعراق لن يعود لأيام الانقلابات والمؤامرات"، مبينا ان "الانتخابات واجب على المواطنين للمشاركة بها، وعدم المشاركة لن يحل المشكلات والفساد في العراق".

واشار الى ان "العراق أدار العمليات الانتخابية بشكل سلس"، موضحا ان "الانتخابات الاخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث حجم المشاركة، رغم الفتاوى الدينية الموجبة بالمشاركة".

وأكد المالكي أن "العراق يسير بخطوات ثابتة نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشدداً على أهمية الانتخابات كعنصر أساسي في ضمان الديمقراطية وإعطاء الأمة دورها في إدارة العملية السياسية".

وشدد المالكي على أن "لا خيار للراغبين أو الرافضين للعملية السياسية إلا الذهاب إلى صناديق الانتخاب من أجل التغيير أو لاختيار مجلس نواب قادر على التشريع والمراقبة".

وختم المالكي بـ"تأكيد وجود خطر يحيط بالانتخابات"، مبدياً استعداداً للتحدث عنه لاحقاً"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام باتفاق وعقد لحماية العملية الانتخابية ورفض حالات التلاعب وإفسادها".