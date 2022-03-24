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المالكي متخوف من "انهيار العملية السياسية: جلسة البرلمان المقبلة مصيرية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T11:09:41+0000
المالكي متخوف من "انهيار العملية السياسية: جلسة البرلمان المقبلة مصيرية

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، بريطانيا إلى ممارسة دور إيجابي في العلاقة بين المكونات العراقية، وفيما بيّن أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون "مصيرية" متخوفاً من "انهيار" العملية السياسية، أكد السفير البريطاني دعم بلاده لحكومة عراقية شاملة بمشاركة الأطراف جميعا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الائتلاف نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرَ المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والحوارات الجارية من اجل تشكيل الحكومة، فضلا عن آثار الازمة الاوكرانية الروسية على مجمل الوضع الدولي وخصوصا الوضع الاقتصادي".

واكد المالكي "مدى عمق علاقات الصداقة بين العراق وبريطانيا والرغبة بتطويرها في المجالات المختلفة"، مبينا أن "الوضع السياسي في البلد لا يزال يعاني من حالة الانسداد السياسي في ظل وجود التدخلات الخارجية التي تعد في أسوأ حالاتها"، داعيا الدول جميعا الى "الابتعاد عن التدخل بالشان الداخلي للعراق، وان تبقى بريطانيا على الحياد وان تمارس دورا ايجابيا في العلاقة بين المكونات".

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن "جلسة مجلس النواب المقبلة مصيرية على صعيد تشكيل الحكومة"، موضحا ان "الإطار التنسيقي وحلفاءه متمسكون بالأطر الدستورية والقانونية بتشكيله (الثلث الضامن) الذي سنجعل منه أساسا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار".

ووفقا للبيان، فقد أعرب السفير البريطاني عن "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وتنميتها، ودعم بريطانيا لحكومة عراقية شاملة تشترك فيها الأطراف جميعا".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم السبت المقبل جلسة خاصة لانتخاب على رئيس الجمهورية، حيث أعلن تحالف "انقاذ وطن" "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الحكومة المقبلة.

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