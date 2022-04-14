المالكي للسفير الروسي: نسعى لحكومة ائتلافية ومخططات الإقصاء الخارجية تم إفشالها

شفق نيوز/ كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس، شكل الحكومة التي يسعى لتشكيلها بمعية الإطار التنسيقي الشيعي.

جاء ذلك لدى استقبال سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف بحسب بيان لمكتب المالكي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الاقليمية والدولية ، فيما تم بحث الحرب الجارية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتداعياتها على الوضع الدولي.

ووفقا للبيان أن المالكي أشار الى ان العراق يسعى الى تجاوز أزمته الراهنة عبر تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بهدف الوصول الى حالة من التفاهم تسهم في تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة تحقق آمال وطموحات جميع العراقيين".

وبين ان "القوى الوطنية تمكنت من افشال كل المخططات الخارجية التي كانت تستهدف ارباك العملية السياسية عبر اشاعة التفرد والاقصاء والتهميش".

ودعا الى ضرورة الحفاظ على الحوار وايجاد تسوية للازمات والعمل على تخفيف حدة التوتر .

وتابع ان العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم .

من جانبه؛ أكّد كوتراشيف دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية، بحسب البيان.