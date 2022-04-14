سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي للسفير الروسي: نسعى لحكومة ائتلافية ومخططات الإقصاء الخارجية تم إفشالها

Category: سیاسة

Date: 2022-04-14T16:43:12+0000
المالكي للسفير الروسي: نسعى لحكومة ائتلافية ومخططات الإقصاء الخارجية تم إفشالها

شفق نيوز/ كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس، شكل الحكومة التي يسعى لتشكيلها بمعية الإطار التنسيقي الشيعي.

جاء ذلك لدى استقبال سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف بحسب بيان لمكتب المالكي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الاقليمية والدولية ، فيما تم بحث الحرب الجارية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتداعياتها على الوضع الدولي. 

ووفقا للبيان أن المالكي أشار الى ان العراق يسعى الى تجاوز أزمته الراهنة عبر تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بهدف الوصول الى حالة من التفاهم  تسهم في تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة تحقق آمال وطموحات جميع العراقيين".

وبين ان "القوى الوطنية تمكنت من افشال كل المخططات الخارجية التي كانت تستهدف ارباك العملية السياسية عبر اشاعة التفرد والاقصاء والتهميش". 

ودعا الى ضرورة الحفاظ على الحوار وايجاد تسوية للازمات والعمل على تخفيف حدة التوتر .

وتابع ان العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم . 

من جانبه؛ أكّد كوتراشيف دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية، بحسب البيان. 

related

بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

Date: 2022-03-11 16:47:09
بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

Date: 2022-01-06 07:43:06
الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

Date: 2021-12-13 10:26:40
بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

وفدها غادر بغداد غاضباً.. الصدر يرفض وساطة إيرانية للتحالف مع "الإطار": لا للمالكي

Date: 2022-01-10 17:00:18
وفدها غادر بغداد غاضباً.. الصدر يرفض وساطة إيرانية للتحالف مع "الإطار": لا للمالكي

برئاسة المالكي.. وفد الإطار التنسيقي يزور إقليم كوردستان بعد غد الأربعاء

Date: 2021-12-20 20:40:01
برئاسة المالكي.. وفد الإطار التنسيقي يزور إقليم كوردستان بعد غد الأربعاء

خلال 48 ساعة.. الإطار والصدر يجتمعان بحضور المالكي في لقاء الفرصة الأخيرة

Date: 2022-01-16 14:51:02
خلال 48 ساعة.. الإطار والصدر يجتمعان بحضور المالكي في لقاء الفرصة الأخيرة

بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

Date: 2021-12-22 11:05:33
بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

الإفصاح عن نتائج مباحثات الإطار التنسيقي والقوى الكوردية.. مبادرة جديدة ترتكز على مسارين

Date: 2021-12-22 15:03:06
الإفصاح عن نتائج مباحثات الإطار التنسيقي والقوى الكوردية.. مبادرة جديدة ترتكز على مسارين