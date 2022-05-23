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المالكي للسفير التركي: نريد حكومة تحفظ تمثيل المكونات وتؤمن بوجود معارضة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-23T12:37:03+0000
المالكي للسفير التركي: نريد حكومة تحفظ تمثيل المكونات وتؤمن بوجود معارضة

شفق نيوز/ أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، عن أمله في الوصول الى حل لانهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل حكومة تؤمن بوجود معارضة سياسية منتجة تصحح مسار عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الجانبان بحسب البيان "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها المجال الامني والاقتصادي وكذلك التعاون في حل ازمة المياه التي يعاني منها العراق والتأكيد على ضرورة التوصل الى تفاهمات بين الطرفين بما يؤمن حصة مائية عادلة للعراق".

واشار المالكي الى "أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تهديد الامن والاستقرار.

واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن "امله في الوصول الى حل لانهاء حالة الانسداد السياسي خصوصا بعد ظهور رغبة لدى الكثير من القوى السياسية في الجلوس على طاولة الحوار"، مشددا على "ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات والتعاون من أجل تشكيل حكومة منسجمة تحفظ تمثيل المكونات الاجتماعية وتؤمن بوجود معارضة سياسية منتجة تصحح مسار عمل الحكومة وتوفر الضمانة للنظام السياسي القائم".

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