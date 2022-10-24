المالكي للسفير التركي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا بمشاركة كل المكونات

شفق نيوز/ رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، أن الحكومة الجديدة التي يسعى لتشكيلها محمد شياع السوداني ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وبمشاركة كل المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الجانبان وفقاً للبيان، "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة وكذلك التعاون في حل ازمة المياه التي يعاني منها العراق".

واشار المالكي الى عمق العلاقات العراقية التركية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين ، مؤكدا ان "العراق يسعى في المرحلة القادمة الى تعزيز الاستقرار والتعاون مع جميع الاصدقاء والاشقاء".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون ان "العراق منفتح على دول العالم ويسعى إلى استثمار علاقاته الإيجابية في إطار تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل من خلال اقامة المشاريع التنموية والخدمية"، مشيراً الى ان "الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي".

ودعا المالكي الجميع الى "دعم العراق في المرحلة الراهنة من اجل تعزيز الامن والسلام في جميع بلدان المنطقة".

من جانبه أعرب السفير كوناي عن استعداد بلاده لدعم العراق، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".