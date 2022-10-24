سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي للسفير التركي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا بمشاركة كل المكونات

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T13:21:41+0000
المالكي للسفير التركي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا بمشاركة كل المكونات

شفق نيوز/ رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، أن الحكومة الجديدة التي يسعى لتشكيلها محمد شياع السوداني ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وبمشاركة كل المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الجانبان وفقاً للبيان، "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة وكذلك التعاون في حل ازمة المياه التي يعاني منها العراق".

واشار المالكي الى عمق العلاقات العراقية التركية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين ، مؤكدا ان "العراق يسعى في المرحلة القادمة الى تعزيز الاستقرار والتعاون مع جميع الاصدقاء والاشقاء".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون ان "العراق منفتح على دول العالم ويسعى إلى استثمار علاقاته الإيجابية في إطار تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل من خلال اقامة المشاريع التنموية والخدمية"، مشيراً الى ان "الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي".

ودعا المالكي الجميع الى "دعم العراق في المرحلة الراهنة من اجل تعزيز الامن والسلام في جميع بلدان المنطقة".

من جانبه أعرب السفير كوناي عن استعداد بلاده لدعم العراق، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

related

المالكي للسفير التركي: نريد حكومة تحفظ تمثيل المكونات وتؤمن بوجود معارضة

Date: 2022-05-23 12:37:03
المالكي للسفير التركي: نريد حكومة تحفظ تمثيل المكونات وتؤمن بوجود معارضة

العبادي يرد على المالكي ويحذر من "كسر الإرادة"

Date: 2022-09-11 19:53:02
العبادي يرد على المالكي ويحذر من "كسر الإرادة"

تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 09:29:26
تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

Date: 2021-12-13 10:26:40
بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

تفاهمات بين المالكي والخنجر قد تفضي إلى تفتيت التحالف الثلاثي: عزم يتجه إلى الإطار

Date: 2022-03-07 19:33:53
تفاهمات بين المالكي والخنجر قد تفضي إلى تفتيت التحالف الثلاثي: عزم يتجه إلى الإطار

ثلاثة سيناريوهات اثنان منها بمصلحة الكاظمي.. مصدر من الإطار: المالكي انسحب من الترشح

Date: 2022-07-11 20:19:33
ثلاثة سيناريوهات اثنان منها بمصلحة الكاظمي.. مصدر من الإطار: المالكي انسحب من الترشح

بعد أنباء عن ترشيحه.. ائتلاف المالكي: الإطار لم يطرح اي شخصية لمنصب رئيس الوزراء

Date: 2022-06-16 12:57:51
بعد أنباء عن ترشيحه.. ائتلاف المالكي: الإطار لم يطرح اي شخصية لمنصب رئيس الوزراء

المالكي يتحدى الصدر: لن تتشكل حكومة بالطريقة التي تتحدث عنها

Date: 2022-05-18 15:07:21
المالكي يتحدى الصدر: لن تتشكل حكومة بالطريقة التي تتحدث عنها