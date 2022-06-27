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المالكي للسفير البريطاني: العراق مقبل على تنمية وإصلاح اقتصادي بعد تشكيل حكومة قوية قادرة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-27T12:32:18+0000
المالكي للسفير البريطاني: العراق مقبل على تنمية وإصلاح اقتصادي بعد تشكيل حكومة قوية قادرة

شفق نيوز/ قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، إن العراق مقبل على تنمية وإصلاح اقتصادي بعد تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموح الشعب.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "البحث في مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والحوارات الجارية من اجل إتمام الاستحقاقات الدستورية".

واكد المالكي، "حرص العراق الشديد على تعزيز علاقاته مع دول العالم كافة"، مشددا على "أهمية زيادة التعاون بين بغداد ولندن في مختلف المجالات".

ولفت رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "العراق مقبل على عملية إصلاح اقتصادي وتحقيق التنمية بعد تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي"، مشيراً الى ان "العراق بحاجة إلى دعم جميع القوى الوطنية في توحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة".

بدوره أعرب السفير ريتشاردسون عن حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع العراق، واكد ان "بريطانيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

يأتي هذا في وقت كشف فيه قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن وقوع خلافات جديدة بين قوى الإطار.

وقال القيادي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن الخلاف الجديد يتعلق بقضية حلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، إذ ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يرفض ذلك بشدة، فيما يؤيد القضية زعيم تحالف الفتح هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، لرفضهما تشكيل أي حكومة بمقاطعة التيار الصدري.

واضاف "سيعقد قادة الإطار التنسيقي في وقت لاحق من اليوم اجتماعاً قبل لقائهم مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكوردستاني، لمناقشة ملف حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، والخروج بموقف موحد من جميع قوى الإطار".

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