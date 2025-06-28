المالكي: لا نريد أن نشارك بحرب والعراق يجب أن يكون قوياً

شفق نيوز - بغداد

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء السبت، على ضرورة أن يكون العراق بمستوى قوة الدول المجاورة من حوله، فيما أشار ضمناً إلى أن الهدف من ذلك ليس من اجل خوض الحرب، كما جرى في أيام نظام البعث.

وقال المالكي، في كلمة له بمناسبة حلول شهر محرم، إن "الإصلاح ليس مجرد شعار يستخدم لأغراض سياسية او حزبية، انما يجب ان يكون في إطار رؤية استراتيجية تعالج نقاط الضعف والخلل في مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين عن العمل، وجميعها حقوق مشروعة للشعب وليس منة من أحد او وسيلة للكسب السياسي".

وأضاف أن "الاهم من كل ذلك، لابد من اجراء مراجعة سريعة تشمل جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لتكون في المستوى الذي يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني ويحمي سيادة البلاد من الاخطار الخارجية".

وأشار المالكي، إلى أن "حروب الكيان (إسرائيل) التي بدأت تتدحرج من قطاع غزة الى لبنان ثم سوريا وصولا الى إيران، لن يكون العراق في مأمن منها، كما جاء في الخطاب الذي القاه ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يوم الخميس الماضي".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على ضرورة ان يكون العرق دولة قوية، ويمتلك كل وسائل الدفاع عن سيادته وشعبه ومقدساته".

وخلص المالكي، إلى القول: "العالم من حولنا يمتلك كل أسباب القوة، ويجب أن يكون العراق بمستواه، ليس من اجل الحرب، كما في عهد النظام البعثي، انما من اجل حماية سيادتنا وحقوقنا والمصالح العليا للشعب العراقي".