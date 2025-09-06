المالكي: لا حكومة بديلة في العراق إلا عبر صناديق الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم السبت، عدم وجود طريقة لحكومة بديلة سوى الانتخابات، فيما بين أن تأجيل الانتخابات يعني "فقدان الشرعية والفوضى".

وقال المالكي، خلال كلمته في مؤتمر مستقبل وطن، ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أية طريقة لحكومة بديلة إلا عبر الأصوات التي توضع في صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "الإنتخابات ستجرى في موعدها"، مبينا أن "الانتخابات مفصل وطني حساس وإستحقاق ضروري هام، لنصرة العراق والعملية السياسية وإستمرار عطاء الدولة بالقوة والحضور".

وبين أن "العملية الديمقراطية تفسح المجال للمواطنين، للإشتراك في إدارة الدولة عبر صناديق الإقتراع، ومن واجب الجميع أن ينهض بمسؤولية تجاه الوطن والعملية السياسية".

وشدد على: "سنلتزم بما يفرزه صندوق الإقتراع ويجب أن تكون العملية الإنتخابية نزيهة ولا تلوث بالمال والسلوك الحرام"، مؤكد "لو تأجلت الإنتخابات لعمت الفوضى وفقدت شرعية الحكومة والبرلمان".