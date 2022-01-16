المالكي: قوى الإطار موحدة لتشكيل حكومة توافقية

شفق نيوز / أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد، أن قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لنواب كتلة ائتلاف دولة القانون الجدد في مجلس النواب العراقي، برئاسة نوري المالكي، وذلك بحسب بيان أورده المكتب الإعلامي للائتلاف، وورد لوكالة شفق نيوز.

وجاء في البيان، أن "الاجتماع بحث وناقش عددا من الملفات السياسية والأمنية، فضلاً عن الأحداث التي رافقت الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الخامسة".

وأكد المالكي، وفقاً للبيان، أهمية "التعاون والعمل مع القوى الوطنية جميعا داخل مجلس النواب، وتجاوز كل الخلافات والابتعاد عن الأجواء المشحونة والتوترات".

وجدد رئيس الوزراء الأسبق، موقف ائتلاف دولة القانون الرافض لـ"الاعتداءات التي حصلت مؤخرا ضد مقار أحزاب سياسية وبعثات دبلوماسية"، معتبراً هذه الاعتداءات "إجرامية لا تريد الاستقرار للعراق".

ولفت المالكي، إلى أن "قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية البقية، بهدف تعزيز أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، لأجل توحيد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي".

ويحتدم الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي والصدر الذي يرفض بشدة الدخول في تحالف يجمعه مع المالكي الذي حصد تحالفه 33 مقعداً نيابياً في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول 2021، وبذلك يشكل (دولة القانون) العمود الفقري لقوى الاطار التنسيقي، فيما حصدت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً نيابياً.