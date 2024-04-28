المالكي: رواتب موظفي الإقليم مستمرة وستكون هناك حلول لتسليمها بالأشهر كافة

شفق نيوز/ صرّح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، بأن الحكومة الاتحادية ستواصل تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

حديث المالكي جاء لعدد من وسائل الإعلام عقب اجتماعه مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد.

وأضاف أن "تسليم رواتب الموظفين مستمر (..) وستكون هناك حلول حقيقية وطبيعية لتسليمها في كل الأشهر"، مردفا بالقول إن "المسألة ليست صعبة حينما وجدت إرادة حل وتعاون وكذلك الالتزام بالدستور ستكون المشاكل كلها سهلة".

وحول الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان المزمع اجراؤها في شهر حزيران المقبل، نفى المالكي مناقشتها خلال اجتماع ادارة الدولة الذي انعقد مساء أمس السبت.

وذكر أنه "سمعنا بوجود قرار من رئاسة الاقليم لتأجيلها الى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولكن المفوضية العليا للانتخابات تعمل كأنما الإقتراع سيجري يوم 10 من شهر حزيران المقبل، وهذه مسألة فنية تتعلق بالإقليم وصلاحيته في تحديد الموعد للانتخابات".